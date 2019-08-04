مقتل متهم باغتيال نجل ضابط من فتح بمخيم عين الحلوة بلبنان

أكدت مصادر في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان أن المتهم في اغتيال نجل ضابط في حركة فتح قتل السبت خلال محاولته الهروب من القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في المخيم.

وأشارت مصادر لـ"عربي21" أن بلال العرقوب المتهم باغتيال حسن علاء الدين الملقب بالخميني الجمعة، قتل أثناء محاولته تسلل إلى حي المنشية في المخيم بعدما تم السيطرة على معقله في منطقة الرأس الأحمر.

وفيما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن تسلم الجيش اللبناني نجليه بعد توقيفهما، أشارت المصادر إلى القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة ستعقد اجتماعا المخيم للبحث بالوضع الأمني في ظل التطورات الأمنية الأخيرة. (عربي 21)

