مقتل مدبر اخر هجوم على الجنود الاميركيين في كابول

قتلت حركة طالبان التي تحكم افغانستان مسؤولا في تنظيم داعش يعتبر العقل المدبر لاخر هجوم مسلح على القوات الاميركية التي كانت تستعد للانسحاب من افغانستان بمطار كابول الدولي في 2021

واسفر الهجوم الانتحاري الذي وقع في 26 آب/أغسطس 2021 بينما كانت القوات الأمريكية تسحب اخر جنودها من افغانستان عن مصرع 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين، وأدى الهجوم إلى تثبيت هزيمة الجيش الاميركي بالهزيمة بعد حرب دامت 20 عاما.

واعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي معلقا على الحدث : "كان مسؤولا مهما في تنظيم ولاية خراسان الإسلامية، وشارك بشكل مباشر في التخطيط لعمليات مثل عملية بوابة أبي. لم يعد بإمكانه التخطيط لهجمات"

ونفذ تنظيم ولاية خرسان الدموي عدة هجمات استهدفت المساجد الشيعية على وجه التحديد والمدارس اسفر عن سقوط مئات الضحايا

ولم تكشف اميركا او حركة طالبان عن اسم المسؤول القتيل في داعش الذي ظهر في شرق أفغانستان لأول مرة عام 2014، وانتقل تأثيرهم فيما بعد إلى مناطق أخرى.