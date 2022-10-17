مقتل مدنيين في المسيرات الانتحارية على كييف

اعلنت بلدية كييف عن مقتل 3 مدنيين كحصيلة لغارات الطائرات المسيرة التي شنتها روسيا على العاصمة الاوكرانية صباح اليوم الاثنين وحملت كييف ايران مسؤولية الهجمات كون الطائرات المسيرة المهاجمة من صناعتها

ونقلت تقارير عن ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني قوله "إن إيران مسؤولة عن “جرائم قتل أوكرانيين” بعد أن هاجمت روسيا مدنا أوكرانية، اليوم الإثنين" وتنفي إيران تزويد روسيا بتلك الطائرات بينما لم يعلق الكرملين على الأمر.

من جانبه قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو ان 3 اشخاص بينهم سيدة حامل لقوا حتفهم في هجوم الطائرات الانتحارية المسيرة (كاميكازي) على المدينة حيث كان القتلى في منزل دمر جزء منه

واشار الى ان اكثر من 28 طائرة انتحارية هاجمت كييف منذ صباح الاثنين تمكنت قوات الدفاعات الجوية من إسقاط 23 منها وفق مزاعم المسؤول الاوكراني

ويعد هذا الهجوم الثاني على العاصمة الاوكرانية بعد الغارات الكثيفة التي شنها الطيران الروسي في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بصواريخ بعيدة المدى

وتطور النزاع المسلح بين روسيا واوكرانيا بعد تفجير جسر القرم الرابط بين شبه الجزيرة المذكورة والاراضي الروسية حيث تغيرت قواعد الاشتباك بين الطرفين وقد نتج عن التفجير مقتل ثلاثة أشخاص وقطع حركة مرور العربات والقطارات.