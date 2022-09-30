مقتل مسؤول امني في بلوشستان وفيديو لـ انشقاق عقيد في الحرس الثوري

قالت مصادر اعلامية في المعارضة الايرانية ان رئيس فرع مخابرات الحرس الثوري، في بلوشستان "علي موسوي" لقي حتفه في الانتفاضة الشعبية التي تجتاح البلاد احتجاجا على تصفية الفتاة مهسا أميني فيما تداولت تقارير فيديو لضابط ايراني يعلن انشقاقه عن النظام داعيا لحماية الشعب والوقوف الى صفه

انشقاق عقيد ايراني

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص عرف عن نفسه بانه عقيد في الجيش الإيراني يدعى رضا كوشكي و يطالب الجيش ان يلتحق بالثورة و يحمي الشعب من بطش الحرس الثوري



انقطاع الانترنت

ومع استمرار الانتفاضة الشعبية، تواصل السلطات قطع خدمة الانترنت وعرقلة التشفير على تطبيقات المراسلة وتقييد عمليات البحث في غوغل لمنع تدفق المعلومات إلى الخارج

وذكرت وكالة "فارس" الحكومية أن "نحو 60 شخصا" قتلوا منذ بدء التظاهرات في حين تشير منظمة "إيران هيومن رايتس" ومقرها أوسلو إلى مقتل ما لا يقل عن 76 شخصا بينما اكدت حركة مجاهدي خلق سقوط 170 قتيل على الاقل

ووقعت عملية قتل الشابة الكردية في 13 سبتمبر، ادت إلى اندلاع احتجاجات جماهيرية في 80 مدينة على الأقل في جميع أنحاء البلاد