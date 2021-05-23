مقتل مستوطنة متأثرة بإصابتها بصاروخ من غزة

قضت مستوطنة الأحد، متأثرة بإصابتها الأسبوع الماضي جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة على وسط إسرائيل.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" أن المستوطنة (73 عاما) سقطت أثناء هروبها إلى مركز الشرطة في مدينة حولون (وسط)، لتصاب في رأسها، يوم 15 مايو/أيار الجاري.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين، خلال العدوان الأخير على غزة، إلى 13، بالإضافة إلى مئات الإصابات.

وبدأ فجر الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد 11 يوما من عدوان إسرائيلي على القطاع، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني.

وإجمالا، أسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على الأراضي الفلسطينية عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصابا، بينهم 90 إصاباتهم "شديدة الخطورة".