استشهاد المنفذ.. مقتل مستوطن وإصابة آخر بجروح خطرة قرب نابلس

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بوقوع حادثة إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم غرب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة آخر بجروح خطيرة إسرائيلي.

و أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أنه تمت السيطرة على منفذ الهجوم واستشهاده.

كما أفاد الجيش بإصابة مستوطن آخر بجروح خطيرة في حادثة دهس في مفترق جيت بالضفة الغربية.

ووفقًا لتقارير إذاعة الجيش الإسرائيلي، كان المنفذ يقود سيارة قبل أن يتوقف ويفتح النار على مستوطنين اثنين في مناطق مجاورة للمستوطنة. ثم لاذ المنفذ بالفرار من المكان، وتم إرسال قوات لمطاردته وأطلقت النار عليه مما أدى إلى استشهاده.

وأفاد متحدث عسكري إسرائيلي أنه وقعت حادثة في قرية كدوميم، حيث قدم فلسطيني على متن مركبة وأطلق النار على دورية عسكرية قرب المستوطنة، لكن لم تحدث إصابات في صفوف الجنود. بعد ذلك، استمر الفلسطيني في طريقه حتى وصل إلى مفترق قريب، حيث أطلق النار على مستوطن آخر وأصابه بجروح خطيرة، ولكن تم تأكيد وفاته في المكان.

وذكر المتحدث العسكري أن المهاجم ترك مركبته وفرّ إلى مزارع مجاورة، وتمت مطاردته من قبل القوات الإسرائيلية وتصفيته.

في حين، نقلت قناة كان العبرية عن مصدر أمني قوله: "خلال تفتيش سيارة منفذ عملية إطلاق النار في كدوميم، قام بإطلاق النار من (مسافة صفر) تجاه جندي ومستوطن يعمل كحارس أمن، وبعدها فرّ المنفذ من المكان، وقتله الجيش بعد عدة دقائق.

يذكر أن تل أبيب شهدت هجومًا يوم الثلاثاء، حيث تعرض ثمانية أشخاص للدهس والطعن.