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مقتل مسلح حاول اقتحام مخيم للاطفال في تكساس

منشور 13 حزيران / يونيو 2022 - 09:24
وقالت السلطات: "حدد الضباط مكان شخص مسلح بمسدس واشتبكوا معه، ونقل المشتبه به إلى المستشفى وأعلن لاحقا وفاته".
وقالت السلطات: "حدد الضباط مكان شخص مسلح بمسدس واشتبكوا معه، ونقل المشتبه به إلى المستشفى وأعلن لاحقا وفاته".

قضت الشرطة الأميركية على شخص مسلح حاول اقتحام مخيم صيفي للأطفال بمنطقة دونكانفيل، جنوب دالاس بولاية تكساس، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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وقالت صحيفة Dallas Morning News  إن الشرطة اشتبكت مع الرجل بعد ورود معلومات بوجوده في المنطقة المخصصة للأطفال.

ونقل موقع Law Officer التابع للشرطة عن السلطات في المدينة إن الرجل المسلح كان داخل المبنى الذي يحضر فيه 150 طفلا المخيم الصيفي.

وقالت السلطات: "حدد الضباط مكان شخص مسلح بمسدس واشتبكوا معه، ونقل المشتبه به إلى المستشفى وأعلن لاحقا وفاته".

وأكدت إدارة شرطة دونكانفيل أنه لم يصب أي أطفال أو موظفين أو ضباط شرطة خلال المواجهة داخل دونكانفيل فيلدهاوس، حسبما ذكرت شبكة فوكس نيوز.

 

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