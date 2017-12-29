تمكنت فصائل المعارضة ظهر اليوم، من قتل وجرح العشرات من عناصر قوات النظام وميليشياتها،

نعت قناة "سما" الفضائية الموالية للنظام، مصوّرها، اليوم الجمعة، وأعلنت عن مقتله وإصابة أحد مراسليها، أثناء تغطيتهم معارك ريف إدلب الجنوبي مع فصائل المعارضة.

وفي التفاصيل، قُتل مصوّر قناة سما الفضائية "كرم قبيشو" وأصيب مراسلها في إدلب وحماة "عبد الغني جاروخ"، بنيران فصائل المعارضة، على محور جبهة أبو دالي بريف إدلب الجنوبي، وذلك أثناء تغطيتهما لمعارك قوات النظام والميليشيات الإيرانية والمحلية في المنطقة المذكورة.

ويرافق "قبيشو" و"الجاروخ" مقدمة قوات النظام وميليشياته البرية المهاجمة، لتغطية المعارك الدائرة، لمصلحة قناة "سما" شبه الرسمية، والموالية للنظام.

وتمكنت فصائل المعارضة ظهر اليوم، من قتل وجرح العشرات من عناصر قوات النظام وميليشياتها، بتفجير لغم مزروع أثناء تقدمهم على أطراف قريتي أبو دالي والمشيرفة بريف إدلب الجنوبي.