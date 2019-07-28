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مقتل منسق هجمات لداعش بغارة اميركية بالصومال

منشور 28 تمّوز / يوليو 2019 - 08:51
ارشيف

تشن الولايات المتحدة ضربات جوية على نحو متكرر في الصومال دعما للحكومة الضعيفة التي تحظى بدعم الأمم المتحدة في مقديشو والتي تقاتل حركة الشباب على مدى سنوات.

قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا في بيان الأحد إن ضربة جوية أمريكية قتلت شخصا كان ينسق هجمات ميليشيا متحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية في شمال الصومال.

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن الضربة التي وقعت يوم السبت في منطقة جوليس الجبلية.

وبايعت حركة الشباب الصومالية تنظيم القاعدة وتقاتل بين الحين والآخر ميليشيا منشقة في شمال البلاد بايعت تنظيم الدولة الإسلامية.

كلمات دالة:الصومالالولايات المتحدةتنظيم الدولة الاسلامية- داعشحركة الشباب الصومالية

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