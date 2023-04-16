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مقتل نائب هندي على الهواء مباشرة برصاصة في رأسه (شاهد)

تاريخ النشر: 16 نيسان / أبريل 2023 - 08:55
مقتل النائب الهندي على الهواء مباشرة (لقطة شاشة)
مقتل النائب الهندي على الهواء مباشرة (لقطة شاشة)

البوابه - لقي نائب هندي سابق وشقيقه أيضا حتفهما رميا بالرصاص في هجوم دراماتيكي تم توثيقه على الهواء مباشرة شمال الهند وفقا لأسوشيتد برس نقلا  عن مسؤولين الأحد.

وقتل عتيق أحمد وشقيقه، أشرف أحمد، في ظل وجود حراسة الشرطة وهما في طريقهما للفحص الطبي بالمستشفى ليل السبت في مدينة براياغراج بولاية أوتار براديش.

وقام 3 رجال متنكرين بهيئة صحفيين بقتل الشقيقين من مسافة صفر
وسريعا ما استسلم الرجال للشرطة بعد إطلاق النار، حيث كان أحدهم على الأقل يهتف "جاي شري رام" أو "يحيا الإله رام"، وهو الشعار الذي أصبح صرخة معركة للقوميين الهندوس في حملتهم ضد المسلمين.

 


وبين الشرطي راميت شارما إن المهاجمين أتوا على دراجات نارية متنكرين في هيئة صحفيين. 

لافتا إلى انهم تمكنوا من الاقتراب من عتيق وشقيقه بحجة تسجيل مقتطف صوتي لهما وأطلقوا النار عليهما من مسافة قريبة، مؤكدا أن النائب وشقيقه أصيبا بعيار ناري في الرأس.

منوها شارما إلى أن كل الذي حدث في ثوان فقط .

وسبق أن قتل نجل عتيق أحمد يوم الخميس على يد الشرطة، فيما وصف بأنه تبادل لإطلاق النار، وكان ألقي باللوم عليهما مؤخرا في عملية قتل.

ووضع سجن عتيق أحمد البالغ من العمر 60 عاما خلف القضبان في العام 2019 بعد إدانته بالاختطاف وهو النائب المحلي لـ 4 مرات، والذي انتخب أيضا لعضوية البرلمان الهندي في العام 2004.


 

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