مقتل نائل يكبد شركات التأمين الفرنسية ملايين الدولارات

تقدم 11300 شخص بالمطالبة بتعويضات مالية عن تضررهم من أعمال الشغب التي عصفت في البلاد اثر قتل الشرطة الفرنسية للمراهق الجزائري نائل

ومن شأن تنفيذ طلبات هذا العدد من المطالبين بالتعويضات دفع نحو 716 مليون دولار، وذلك بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ.

ويقول اتحاد شركات التأمين في فرنسا، الثلاثاء "هذه القيمة تضاعفت مع تقديرات مع مطالب أصحاب الممتلكات التجارية بما يصل إلى 55 بالمئة من قيمة تلك الممتلكات، عكس 35 بالمئة بخصوص الممتلكات الحكومية" حيث تضرر 2500 مبنى

وقتل الشاب نائل (17 عاما) في 27 يونيو الماضي، بالرصاص على يد رجل شرطة خلال محاولة توقيف سيارته حيث اندلعت اعمال عنيفه احتجاجا على الجريمة وقد اسفرت عن اعتقال نحو 3 الاف شخص خلال 6 ايام من العنف

ولا يزال الشرطي قيد التحقيق بتهمة القتل العمد، بينما نفى الرئيس إيمانويل ماكرون، وجود عنصرية ممنهجة داخل أجهزة إنفاذ القانون في البلاد بعد ثبوت ان الضحية الشاب جزائري الاصل وقد استخدم الشرطي العنف الزائد الذي وصل الى حد القتل معه

