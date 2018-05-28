يخطط التنظيم لتعزيز صفوفه عبر حملات التجنيد الإجباري لزيادة هيمنته على الأراضي التي يسيطر عليها

قتل الناشط الإعلامي السوري مهنّد خلوف المضحي، الأحد، تحت التعذيب في سجون تنظيم "ب ي د/بي كا كا"، بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وعلم مراسل الأناضول، من مصادر خاصة، أن المضحي، شارك في مظاهرة احتجاجية نظمها سكان الحسكة قبل أيام، رفضًا لحملات التجنيد الإجباري التي يفرضها التنظيم على شباب المدينة.

وأضاف المراسل، أن مسلحي التنظيم اختطفوا المضحي، قبل أن يفارق الحياة نتيجة التعذيب الذي تعرض له في سجن “هيمو” قرب مدينة القامشلي.

وأشار إلى أن "جثمان الناشط السوري وري الثرى في قرية اليعربية (تتبع الحسكة)، بعد تسليم التنظيم جثمانه لعائلته، وأن جثمانه كان يحمل آثار التعذيب".

وقبل أيام، شهدت محافظة الحسكة السورية، مظاهرة احتجاجية ضد حملات التجنيد الإجباري التي يفرضها تنظيم “ب ي د/ بي كا كا” ، على الشباب.

ويقوم مسلحو التنظيم الذي يسيطر على محافظتي "الحسكة" و"الرقة" (شمال)، ومدينة "منبج" (شمال شرقي حلب)، باحتجاز الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 30 عاماً في الحواجز، وتجنيدهم قسراً في صفوف التنظيم.

ويخطط التنظيم لتعزيز صفوفه عبر حملات التجنيد الإجباري لزيادة هيمنته على الأراضي التي يسيطر عليها.