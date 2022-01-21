مقتل وإصابة أكثر من 20 جنديا عراقيا في هجوم لداعش في ديالى

شن مسلحون من تنظيم داعش هجوما فجر الجمعة، على موقع للجيش العراقي في محافظة ديالى شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من عشرين عسكريا بينهم ضابط.

وقالت مصادر عسكرية ان مجموعة من تنظيم داعش تضم نحو عشرة مسلحين شاركوا في الهجوم الذي استهدف مقرا للفرقة الأولى في الجيش العراقي بين قريتي الطالعة وأم الكرامي في ناحية العظيم في ديالى، وأسفر عن مقتل عشرة عسكريين بينهم ضابط وإصابة 11 آخرين.

واوضحت المصادر ان المهاجمين وبينهم قناص استخدموا أسلحة متوسطة خلال الهجوم.

وأشارت إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى موقع الحادث وبدأت بحملة تمشيط لملاحقة المهاجمين الذين لاذوا بالفرار، دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات حول الأمر.

وفي الفترة الأخيرة، كثف تنظيم "داعش" هجماته ضد أهداف عسكرية ومدنية في مناطق شمالي وشرقي العراق.

وتطلق القوات العراقية في المقابل، حملات وعمليات عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي في أنحاء البلاد.

وكان التنظيم قد سيطر على نحو ثلث مساحة العراق في صيف 2014، قبل أن تعلن بغداد استعادة كامل أراضي الدولة في 2017، لكن خلايا نائمة للتنظيم مازالت تنتشر في مناطق واسعة هي المسؤولة عن الهجمات التي تشهدها البلاد.