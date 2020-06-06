مقتل وإصابة العشرات من شمالي الضالع اليمنيه

أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل وإصابة العشرات من مسلحي جماعة الحوثيين في محافظة الضالع “جنوبي البلاد”.

وقال المتحدث باسم جبهات محور الضالع فؤاد جباري على حسابه بتويتر، إن “العشرات من جماعة الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح في عملية محكمة”.

وأشار إلى أن العملية “نفذتها قوات الجيش مدعومة برجال المقاومة الجنوبية، استهدفت تجمعا لهم (للحوثيين) في بلدة المقطار بمديرية الحشاء شمالي الضالع”.

وأضاف جباري موضحًا، أن “عملية استخبارية ناجحة سبقت العملية، تم فيها رصد العشرات من مسلحي الحوثي وهم يخضعون لمحاضرة من قبل أحد قياداتهم في تلك المنطقة، وقبيل استعدادهم لتنفيذ هجوم على مواقع القوات الحكومية”.

وتابع موضحًا أن “تم استهداف المجموعة بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة بينها سلاح الدوشكا، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم (دون تحديد عدد معين)”.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من قبل جماعة الحوثي حول ما أفاد به المصدر.

وتشهد مختلف جبهات القتال شمالي محافظة الضالع منذ يونيو/ حزيران 2019، معارك متقطعة بين قوات الجيش مدعومة بعناصر المقاومة الجنوبية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثيين من جهة أخرى.

وأدت تلك المعارك إلى مقتل المئات من الطرفين ونزوح مئات الأسر من مدنها وقراها.

وللعام السادس، يشهد اليمن قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي، والحوثيين المسيطرين على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014. (لأناضول)