مقتل وإصابة العشرات وسط أفغانستان وطالبان تتبنى الهجوم

قال مسؤولون حكوميون أفغان الأحد إن مقاتلي حركة طالبان قتلوا ما لا يقل عن ثمانية من أفراد قوات الأمن الأفغانية وأصابوا أكثر من 50 مدنيا في تفجير سيارة ملغومة في إقليم غزنة بوسط البلاد.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن تفجير السيارة الملغومة بالقرب من إدارة الأمن الوطني في مدينة غزنة خلال ساعة الذروة الصباحية الأحد.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان "سقط العشرات من أفراد إدارة الأمن الوطني بين قتيل وجريح"، فيما ذكر مسؤولون في الحكومة الأفغانية إن ثمانية من أفراد إدارة الأمن الوطني قتلوا في الانفجار وأصيب 50 مدنيا. (رويترز)