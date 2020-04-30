مقتل وإصابة 10 عناصر من الجيش المصري بانفجار في سيناء

لم يذكر الجيش المصري بالتحديد عدد من قتلوا في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عنه.

قال متحدث عسكري في بيان مساء الخميس، إن عشرة من أفراد الجيش المصري سقطوا بين قتيل وجريح جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوبي مدينة بئر العبد في شمال سيناء.

وجاء في البيان “انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره”.

ولم يذكر المتحدث عدد من قتلوا في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عنه.

وينشط متشددون موالون لتنظيم “الدولة” في المنطقة الحدودية الاستراتيجية.

