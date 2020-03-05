مقتل واصابة العشرات في حريق ضخم بسوق وسط غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس، عن مصرع 11 فلسطينيا على الاقل، بينهم 3 نساء، وإصابة العشرات جراء حريق ضخم اندلع في مخبز وسط قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن طواقم الإسعاف والطوارئ ما تزال تقوم بتمشيط المكان، في إشارة إلى احتمال ازدياد الضحايا.

بدوره، قال الناطق باسم الدفاع المدني، رائد الدهشان: "طواقمنا أخمدت الحريق الذي شبّ في مخيم النصيرات بشكل كامل ولا زالت تبحث عن مفقودين".

وذكر "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن 14 من بين المُصابين، في حالة الخطر، فيما أكدت مصادر أن عدد الضحايا مرشح للزيادة لرقم مخيف.

وهز انفجار ضخم وسط مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة، وتبين أنه ناجم عن حريق في أحد صهاريج الوقود في أحد المخابز في سوق المخيم، فيما وصلت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان وسيطرت على الحريق الذي امتد إلى مخزن أخشاب ومحال تجارية وسيارات.

الحريق أتى على مخبز البنا، ومخزن الرزي للأخشاب، ومطعم أبو السهل عقل، ومحل عويضة للصرافة، ومطعم حمادة، ومحل الديراوي للخضروات.

كما أتى الحريق على محل فادي للملابس، أوكزيون الوسطى للتنزيلات، مركز الصم بجانب العيادة، وأكثر من 10 محلات متفرقة، واكثر من 8 سيارات على الطريق، وعدد من البسطات.

