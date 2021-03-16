مقتل واصابة المئات خلال احتفالات "أربعاء النار" في إيران

أعلنت السلطات الايرانية مقتل 6 أشخاص وإصابة 331 آخرين، بعضهم في حالة خطرة، جراء الألعاب النارية في احتفالات يوم الأربعاء الأخير الذي يسبق عيد النوروز في 21 مارس كل عام.

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية مساء الثلاثاء: إن ”عدد القتلى بلغ 6 أشخاص فيما بلغ عدد المصابين 331 شخصًا؛ نتيجة الألعاب النارية في عموم إيران بمناسبة احتفالات ليلة الأربعاء الأخيرة من كل عام التي تستخدم فيها مواد حارقة“.

وأضاف خالدي: ”هناك مصابون بأماكن خطرة من بينهم 12 مصابًا في العين، و133 مصابًا بحروق متوسطة إلى شديدة“، مبينًا أن ”من بين المصابين 41 شخصًا بترت أطرافهم، و26 لديهم إصابات متعددة في أجسامهم“.

وقال المسؤول الإيراني: ”إن 37 من هؤلاء المصابين تم علاجهم وخروجهم من المستشفى حتى الآن“، لافتًا إلى أن ”باقي المصابين يتلقون العلاج داخل المستشفيات“.

وأكد خالدي أن ”أكثر المحافظات المتضررة من احتفالات ليلة الأربعاء الأخيرة من كل عام هي محافظة طهران وكرمنشاه وآذربايجان الشرقية“.

ويحتفل الإيرانيون كل عام بيوم الأربعاء الأخير قبل حلول عيد النوروز الذي يصادف 21 آذار/ مارس من كل عام، ويطلق عليه ”الأربعاء الأحمر“ أو ”عيد النار“، ما يعرف بالفارسية ”جهارشنبه سور“.

وانتشرت قوات الأمن الإيرانية في مختلف الشوارع الرئيسة في عموم البلاد؛ لمواجهة المحتفلين الذين يطلقون الأعيرة النارية والمواد الحارقة التي تخلّف عادةً خسائر بشرية ومادية كبيرة.