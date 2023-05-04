صدمة في الاردن: 7 قتلى بينهم اجانب في حوادث سير خلال ساعات

اعلنت السلطات الاردنية عن وفاة 3 سياح من جنسية أجنبية ، وأصابة (7) آخرين ، اثر حادث تصادم وقع بين حافلتين ومركبة ، في منطقة وادي رم مساء الخميس

وقالت المصادر الامنية ان فرق الإسعاف في الدفاع المدني عملت على تحرير الوفيات والمصابين وإخلائهم للمستشفى وهم قيد العلاج من دون ان يفصح المصدر عن جنسيات الضحايا والمصابين

وخلال 6 ساعات فقط صدم الشارع الاردني بحجم الضحايا الذين قضو نتيجة حوادث السير في مناطق متفرقة في المملكة والتي أودت بحياة 7 أشخاص و8 إصابات

فبالاضافة الى ضحايا وادي رم توفي ثلاثة أشخاص عصر الخميس، إثر حادث تصادم بين مركبتين صهريج محمل بمواد نفطية ومركبه أدى إلى اشتعال المركبتين في محافظة إربد كما توفي مواطن وأصيب آخر، الخميس، إثر حادث تصادم بين حافلة صغيرة وشاحنة متوسطة، من منطقة ثغرة الجب على اوتوستراد المفرق الزرقاء.