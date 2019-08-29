مقتل واصابة 14 جنديا عراقيا بهجومين على نقطتي تفتيش بالانبار وديالى

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجومين .

قال مصدران أمنيان إن مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص أربعة جنود عراقيين وأصابوا سبعة آخرين عند نقطة تفتيش عسكرية في محافظة الأنبار الخميس.

وقع الهجوم في الساعات الأولى من صباح الخميس قرب بلدة الكرمة الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال غربي بغداد.

وفي هجوم منفصل وقع في وقت مبكر صباح الخميس أصيب ثلاثة من رجال الشرطة على يد مسلحين مجهولين عند نقطة تفتيش أمنية في جلولة بمحافظة ديالي شمال شرقي العاصمة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجومين.

وأعلن العراق في ديسمبر كانون الأول انتصاره على تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر في وقت ما على مساحات كبيرة من البلاد لكن المسلحين تحولوا منذ ذلك الحين إلى نمط الهجمات الخاطفة بهدف تقويض حكومة بغداد.

ومن المعروف أن المتشددين المسلحين ينشطون في الأنبار وديالي رغم فقدهم السيطرة على الأراضي هناك. وزعم تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن عدة هجمات على القوات العراقية هذا العام.

