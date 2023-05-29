مقتل واصابة 15 ضابطا وعنصرا روسيا بينهم مسؤول رفيع في هجوم لداعش

اكد مصدر اعلامي مهتم بالشان العسكري مقتل ضابط روسي رفيع المستوى في سورية وقالت مصادر المعارضة السورية انه قتل بنيران تنظيم هيئة تحرير الشام (النصرة) فيما قالت المصادر الروسية انه قضى بضربة لتنظيم داعش الارهابي

وافاد حسب موقع ريبار العسكري الروسي ان العقيد "أوليغ بيتشفيستي" قتل بهجوم لداعش واوضحت ان التنظيم الارهابي يقوم حاليا بهجمات كبيرة على على الكتيبة الروسية في سوريا أدت لمقتل العقيد بالجيش الروسي أوليغ بيتشفيستي في مدينة السخنة بالبادية السورية.

واضافت ان "الـحادث الماساوي" وقع ليلة الخميس إلى الجمعة من 25 إلى 26 مايو / أيار، في المنطقة المشار اليها انفا حيث هاجمت مجموعة من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يبلغ عددهم الإجمالي 150 شخصا مقر قيادة في الاتجاه التكتيكي للقوات المسلحة من الجانبين.

واكدت المصادر الروسية ان مجموعة مؤلفة من 40 جنديا روسيا كانوا هناك تمكنت من صد الهجوم، ومع ذلك، أثناء المعركة قتل قائد الجبهة أوليج بيتشفيستي وأربعة ضباط آخرين، كما أصيب عشرة بجروح، وبعد ذلك بيوم قامت القوات الجوية الروسية بقصف مكثف لمواقع الارهابيين.

من جهتها قالت مصادر في المعارضة السورية لـ البوابة ان الهجوم شنته عناصر من هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) التي يقودها ابو محمد الجولاني المطلوب دوليا بتهمة الارهاب على أحد المواقع التي كان متواجد فيها الضابط الروسي على محاور الساحل.