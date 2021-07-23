مقتل واصابة 9 جنود عراقيين في هجوم عنيف لداعش

كشفت مصادر امنية عراقية عن مقتل واصابة تسعة جنود في الجيش العراقي، اليوم الجمعة، إثر هجوم لتنظيم داعش في محافظة الأنبار غربي البلاد.

4 قتلى من الجيش العراقي

وهاجم داعش نقطة عسكرية، في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، قتل على اثرها 5 عناصر من الجيش فيما أصيب خمسة آخرون، واشارت التقارير الى ان ”الهجوم كان عنيفًا، إذ استولى عناصر التنظيم الإرهابي على معدات النقطة العسكرية بالكامل، قبل أن تصل قوة أمنية، لمعالجة الموقف، وطرد عناصر التنظيم، ونقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج“.

فيما تحدثت مصادر عراقية عن مصرع احد عناصر التنظيم الارهابي

ظابط عراقي منشق في مكتب المجرم نوري المالكي يعترف كيف ادخل المالكي داعش وياتي من ينسبونهم لأهل السنة pic.twitter.com/YfooCh4K6g — نايف العجمي (@ill4of) July 21, 2021

اعادة احياء داعش

وشهدت مدن في العراق وسوريا خلال الأسابيع الأخيرة، تحركات وعمليات لعناصر تنظيم داعش، تزامنت مع تحذيرات من تجميع التنظيم صفوفه من جديد في البلدين.

وقالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، إن عناصر داعش يعيدون تنظيم صفوفهم في العراق، بعد أربعة سنوات من هزيمتهم في معركة الموصل، حيث تهاجم مجموعات صغيرة من مسلحيهم نقاط التفتيش العسكرية والشرطية، وتغتال القادة المحليين، وتهاجم شبكات الكهرباء، والمنشآت النفطية.

داعش والميليشيات الإجرامية يدعمها نظام الملالي ويواصلون جرائمهم..

ISIS and the criminal militias are supported by the mullahs' regime and continue their crimes#خامنئي_عدو_مشترك pic.twitter.com/9fKFZCsBzL — سائر سبيل (@saeersabil) July 21, 2021

ورأت الصحيفة، أنه ”بسبب عدم قدرتهم على السيطرة على الأراضي، في مواجهة القوات الحكومية العراقية الأكثر تفوقًا، فقد لجأ مسلحو داعش إلى ما يشبه حياة الرُحّل، وصاروا يبحثون عن مأوى في الجبال والوديان، ويتحركون باستمرار حتى يتم حشد الموارد الكافية والرجال، لرص الصفوف مجددًا، بعد استنزاف مواردهم المالية“.