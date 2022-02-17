مقتل "والي الأنبار" في داعش 

اعلن العراق الخميس، مقتل "والي الأنبار" في تنظيم داعش واحد مساعديه خلال ضربة جوية نفذتها القوات العراقية في صحراء الرطبة غربي البلاد.

وقالت خلية الاعلام الامني في وزارة الداخلية إنه "بعد متابعة استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، صبت طائرات القوة الجوية العراقية جام غضبها على عجلة كان يستقلها ما يسمى والي الانبار الإرهابي المجرم (مثنى خضر كامل شتران المكنى ابو ملوكة) مع احد مساعديه".

وأضاف الخلية في بيان أن "الضربة الجوية كانت موفقة ارسلت هذين الإرهابيين الى جهنم (أي أدت لمقتلهما)، بعد أن استهدفتهما في صحراء الرطبة".

ونقلت وكالة روسيا اليوم عن الخبير الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية فاضل أبو رغيف قوله أن "عملية قتل قيادي بهذا الحجم ستربك التنظيم عملياتيا وإداريا نحو إعادة لملمة ما تبقى من شتاته".

وأضاف أن "هناك قيادات أخرى تتابع من قبل الاستخبارات العسكرية وستنفذ بها ضربات أخرى خلال الفترة المقبلة".