مقتل وجرح 37 شخصًا في سلسلة إطلاق نار مروعة في شيكاغو

أسفرت سلسلة من عمليات إطلاق النار، التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة شيكاغو الأمريكية، عن مقتل وإصابة 37 شخصًا .

ووفقًا للمعلومات التي أفادت بها الشرطة، فقد تم تسجيل تسع حالات وفاة و28 حالة إصابة في هذه الحوادث، من بينها فتاةمصابة تبلغ من العمر 14 عامًا وأخرى تبلغ من العمر 16 عامًا.

وتم تحديد أن جميع القتلى كانوا فوق سن العشرين، وتشمل هذه الضحايا امرأة تبلغ من العمر 69 عامًا.

وحدث إطلاق النار الأول في وقت متأخر من ليلة الجمعة، مما أسفر عن إصابة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا. فيما وقعت حادثة إطلاق النار الأخيرة في وقت مبكر من صباح يوم الأحد، حيث تم قتل رجل يبلغ من العمر 35 عامًا وإصابة امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا.

وتشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار بشكل يومي، في المدارس، ومراكز التسوق، والمنشآت العامة، والأماكن العامة الأخرى، حيث تختلف دوافع وظروف هذه الحوادث، وقد تكون بسبب التوترات الاجتماعية والنفسية، أو الجرائم المنظمة، أو أسباب أخرى.

وتعتبر هذه الحوادث قضية مهمة ومحور للنقاش العام، نظرًا للتأثير الذي يمكن أن يكون لها على السلامة العامة والأمان في المجتمع، حيث هناك جهود مستمرة لمكافحة هذه الحوادث وتعزيز السيطرة على حيازة الأسلحة النارية وتنفيذ التشريعات والسياسات الأمنية المتعلقة بذلك.

