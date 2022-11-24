مقتل وزير الدفاع السابق ل"قسد" واثنين من مرافقيه بقصف تركي

أفادت مصادر محلية، في مدينة القامشلي، شمال شرق سوريا، بمقتل وزير الدفاع السابق لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ريزان كلو، واثنين من مرافقيه في قصف تركي على المدينة.

وقالت المصادر، إن طائرة مسيرة تركية، استهدفت مركبة من نوع "بيك آب" كان يستقلها "كلو" ومرافقيه، للتمويه، عند دوار القرموطي في القامشلي، مما أدى إلى مصرعهم جميعا.

وأشارت المصادر، إلى تعرض مواقع في القامشلي للقصف من قبل القوات التركية، من بينها مشفى الكورونا التابع لمليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وطابور جمال، وحي ميسلون.

كما استهدف الطيران الحربي التركي، قرية تل فخار في ريف المالكية شمال شرق القامشلي.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد اعلنت يوم الأحد الماضي، شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية، ضد قواعد المسلحين الأكراد في شمال سوريا والعراق.

وقالت "الدفاع التركية"، إنه تم تدمير 89 هدفا، خلال عملية "المخلب-السيف"، ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري (وحدات حماية الشعب) "واي بي جي".

والاثنين، قالت وزارة الداخلية التركية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 6 آخرون، جراء قذائف أطلقها تنظيم "واي بي جي" من الشمال السوري، على قضاء قارقامش في ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا.