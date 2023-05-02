مقتل وزير على يد الحارس الشخصي له في اوغندا

البوابه - لقي العقيد تشارلز أوكيلو إنغولا وزير الدولة لشؤون العمل والتوظيف والعلاقات الصناعية الأوغندي حتفه رميا بالرصاص خلال جلسة مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء.

وأقدم على قتل الوزير في أوغندا قبل الحارس الشخصي له الذي قام أيضا بإطلاق النار على نفسه في وقت لاحق.

وقال لوك أووزيغير نائب المتحدث باسم شرطة كمبالا أنه يتابع إطلاق نار وقع صباح اليوم في كيانجا في ضواحي العاصمة.

فيما أكدت أنيتا بين رئيسة مجلس النواب، وفاة الوزير قائلة: "تلقيت أنباء حزينة هذا الصباح (...) لقد أطلق الحارس الشخصي للوزير إنغولا، وبعدها أطلق القاتل النار على نفسه.

وقامت الشرطة بتطويق مسرح الجريمة من قبل رجال الأمن

وأفاد شهود العيان أن القاتل أطلق أعيرة نارية في الهواء أثناء حركته نحو مكان آخر قام فيه بإطلاق النار على نفسه ليسقط أرضا عقب ذلك.