مقتل 10 أشخاص على الأقل في إطلاق نار عشوائي في كندا

أقدم رجل يبلغ 51 عاما على قتل 10 أشخاص على الأقل بينهم رجل شرطة خلال إطلاق نار عشوائي ليلا في منطقة نوفا سكوتيا الريفية في كندا، وفق الشرطة الفيدرالية الكندية التي أعلنت العثور في وقت لاحق على المشتبه بارتكابه الجرائم ميتاً.

وقال المتحدث باسم الشرطة كريس ويذر خلال مؤتمر صحافي الأحد “لا توجد لدينا حصيلة نهائية” للضحايا، مضيفا “هناك أكثر من 10 قتلى، من المؤكد أن الحصيلة ستكون أكثر من 10. أكثر بكم؟، لا أعرف”.

وتابع “انتهى البحث عن المشتبه به هذا الصباح بعد تحديد مكانه. واستطيع أن أؤكد أنه قد مات”. (أ ف ب)