مقتل 10 جنود يمنيين في هجوم حوثي

قالت مصادر يمنية ان 10 جنود يمنيين قتلو في هجوم نسب للمتمردين الحوثيين في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، حيث وقع الهجوم في ظل هدنة برعاية الأمم المتحدة

وقالت الحكومة اليمنية ان المتمردين تسللوا ليل الأحد الإثنين إلى موقع تابع للجيش اليمني في منطقة الضباب جنوب غرب تعز الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، واندلعت اشتباكات معهم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، ولم تعلن مليشيات الحوثي المدعومة من ايران عن الهجوم او عن حصيلة قتلاها

واكدت الحكومة اليمنية ان هذا الهجوم يعد تصعيد خطير حيث يلتزم الجميع بهدنة منذ الثاني من نيسان/أبريل، عندما سمحت بوقف الأعمال العدائية واتّخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للسكان، في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وبحسب الحكومة اليمنية فإن المتمردين كانوا يرغبون بقطع الطريق الذي يربط تعز بمحافظة لحج، وهو المنفذ الوحيد الذي يربط مركز محافظة تعز بالمحافظات الاخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة.

والإثنين، دعت 16 منظمة حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش الحوثيين إلى فتح الطرق الحيوية في تعز.

وقالت المنظمات في البيان إنه "نظرا إلى الهدنة المستمرة. ينبغي للحوثيين ضمان حرية التنقل الآمن لجميع العاملين في المجال الإنساني، وتسهيل إيصال الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من المواد والخدمات الأساسية إلى المدنيين في المدينة وجميع أنحاء المحافظة".