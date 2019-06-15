مقتل 10 ضباط كينيين بانفجار قرب الحدود الصومالية

منشور 15 حزيران / يونيو 2019 - 01:16
مقتل 10 ضباط كينيين خلال ملاحقتهم متطرفين خطفوا جنودا للاحتياط
مقتل 10 ضباط كينيين خلال ملاحقتهم متطرفين خطفوا جنودا للاحتياط

قتل 10 ضباط على الأقل من الشرطة الكينية، اليوم السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارتهم بالقرب من الحدود مع الصومال.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر قوله إن "السيارة كان بها نحو 13 ضابطا، وكانوا يلاحقون متطرفين خطفوا جنود للاحتياط"، موضحا أن "10 ضباط على الأقل قتلوا".
وكانت الشرطة الكينية قد أعلنت، أمس الجمعة، أن متطرفين أطلقوا الرصاص في وسط بلدة واجير وخطفوا 3 من جنود الاحتياط.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.
وتهدف حركة "الشباب" للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. وتشن القوات الأمريكية غارات تستهدف مواقع الحركة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية. (وكالات)

كلمات دالة:كينياالصومالانفجارحركة الشباب الصوماليةمتطرفين

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