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مقتل 10 مدنيين بقصف للتحالف في ريف الحسكة الجنوبي

مقتل 10 مدنيين بقصف للتحالف في ريف الحسكة الجنوبي
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