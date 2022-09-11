مقتل 11 إيرانيا حرقا إثر حادث سير في العراق

قضى 11 زائرا إيرانيا حرقا الاحد، بعدما انفجرت حافلة كانوا يستقلونها بشاحنة متوقفة على طريق في محافظة بابل جنوب بغداد، وذلك في حادث مروع أسفر أيضا عن وفاة سائقهم العراقي وإصابة 4 من مواطنيهم.

وقال مسؤولون ان الحادث أدى الى انفجار الحافلة الصغيرة التي كانت تقل الزوار الإيرانيين واحتراقها ومن في داخلها.

وقال مدير إعلام صحة بابل أحمد الجبوري "توفي مباشرة 11 إيرانيا والسائق العراقي"، مضيفا أن ثمة أربعة جرحى "حالتهم خطرة". وأشار الى أن سائق الشاحنة المركونة هو إيراني أيضا و"اعتقل كونه مسبب الحادث".

ودخل نحو مليوني إيراني العراق لزيارة مدينة كربلاء بمناسبة أربعينية الإمام الحسين وهو من أكبر التجمعات الدينية في العالم.

ورغم ان العراق بلد غني بثرواته النفطية، لكنه يعاني من بنى تحتية متداعية بسبب نزاعات مستمرة منذ عقود ولا سيما الطرقات السريعة والجسور والتجهيزات المرورية الأخرى. وتتهم الحكومات المتعاقبة بعدم الكفاءة والفساد.

وفيما يشير مسؤولون إلى السرعة الزائدة واستخدام الهواتف النقالة واستهلاك الكحول والمخدرات كاسباب رئيسة لحوادث السير، لكنهم يقرون ايضا ان من بين المسببات الحفر المنتشرة على الطرقات والعتمة خلال الليل جراء عدم انارة الطرق.

وقضى أكثر من 4800 شخص في حوادث سير في العراق العام الماضي. أي بمعدل 13 وفاة يوميا، على ما أعلنت وزارة الصحة منتصف تموز/يوليو.