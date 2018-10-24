ارشيف

أعلنت وزارة الداخلية المصرية الاربعاء، مقتل "11 ارهابيا" في تبادل لإطلاق النار مع قوات الامن بالصحراء الغربية.

وقالت الوزارة، في بيان إن قطاع الأمن الوطني بالوزارة "تمكن من رصد معلومات حول أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها بالمناطق النائية بالوجه القبلي، التي يسعون لاتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية وعملياتهم الإرهابية".

وأضافت أن "المعلومات كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بالكيلو 60 طريق دشلوط ـ الفرافرة بالظهير الصحراوي الغربي واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني، مشيرة إلى أن هؤلاء العناصر قاموا بتجهيز المأوى لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً لتدريبهم على استخدام الأسلحة وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية".

وذكرت أنه "تمت فجر الأربعاء مُداهمة المنطقة وحال اتخاذ إجراءات حصارها قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات ما دفع القوات للتعامل معهم".

وكشفت أنه "عثر بحوزة الإرهابيين على 4 بندقية آلية وبندقية خرطوش، وأخرى تشيكي الصنع، و3 طبنجات 9 مم، و5 أحزمة ناسفة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسائل الإعاشة، بعض الأوراق التنظيمية"، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.