مقتل 11 بينهم 8 أطفال في انهيار مبنى بمدينة مومباي الهندية

قال مسؤولون محليون إن ما لا يقل عن 11 شخصا بينهم ثمانية أطفال لقوا حتفهم عندما انهار مبنى سكني في مدينة مومباي الهندية فوق مبنى آخر في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء.

وقال مسؤولون إن الحادث وقع قبل منتصف الليل بقليل في ضاحية بشمال مومباي وإن من المحتمل وجود أشخاص آخرين محاصرين تحت الأنقاض. وأضافوا أن ثمانية أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات قريبة.

وعرض التلفزيون المحلي صورا لعمال الإنقاذ وهم يزيلون الأنقاض في حارة ضيفة بينما خيمت الحيرة على وجوه المارة وأقارب الضحايا.

وتصير حوادث انهيار المباني أكثر شيوعا في مومباي خلال فترة الأمطار الموسمية. وكان يوم الأربعاء هو أول أيام الأمطار الغزيرة في المدينة التي تعتبر العاصمة المالية للهند. (رويترز)