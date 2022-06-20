مقتل 11 جنديا سوريا في تفجير حافلتهم في الرقة

أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بمقتل 11 عسكريا ومدنيين اثنين، وإصابة آخرين، جراء تفجير إرهابي استهدف حافلة في الرقة.

وقال مصدر عسكري: "حوالي الساعة 30 :6 صباح هذا اليوم (بالتوقيت المحلي)، تعرض بولمان مدني لهجوم إرهابي على طريق الرقة - حمص في منطقة الجيرة، ما أدى إلى استشهاد أحد عشر عسكريا ومدنيين اثنين، وجرح 3 عسكريين آخرين".

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وسائل إعلام موالية|| مقتل 13 عنصراً من ميليشيات الأسد وجرح اثنين آخرين جراء استهداف حافلة تقلّهم على طريق الزملة ضمن سلسلة جبل البشري جنوب #الرقة #سوريا #الشرقية24 pic.twitter.com/LjCWxmm41n — شبكة الشرقية 24 (@alsharqia24news) June 20, 2022

وكانت "سانا" قد أشارت إلى "استشهاد وجرح عدد من المواطنين بينهم عسكريون باعتداء إرهابي استهدف حافلة ركاب على طريق الزملة ضمن جبل البشري بريف الرقة".

فرار دواعش من سجون قسد

وفي الساعات الماضية أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات سوريا الديمقراطية برفقة القوى الأمنية التابعة لها تستنفر قواتها منذ فجر يوم الأحد في محيط السجن المركزي الواقع شمال مدينة الرقة، المعقل السابق لتنظيم “الدولة”.

وذكر المرصد نقلا عن مصادر لم يسمها، أن الاستنفار يأتي وسط معلومات مؤكدة عن هروب عدد من المساجين من السجن المركزي، الذي يتواجد فيه عناصر سابقون من التنظيم.

وأضاف أن حادثة الهروب وقعت فجر اليوم، وسُمعت أصوات إطلاق الرصاص في محيط السجن المركزي، تلاها وصول سيارات إسعاف إلى منطقة السجن.