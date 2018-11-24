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مقتل 11 مدنيا بغارات جديدة للتحالف الدولي على الشعفة بدير الزور السورية

مقتل 11 مدنيا بغارات جديدة للتحالف الدولي على الشعفة بدير الزور السورية
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