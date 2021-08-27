مقتل 11 مصريا واختطاف 50 خلال رحلة هجرة إلى ليبيا (فيديو)

نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن عائلات مصرية قولها الجمعة، ان 11 من ابنائهم لقوا مصرعهم اثر غرق مركب خلال رحلة هجرة غير شرعية إلى ليبيا، فيما تعرض خمسون اخرون للاختطاف.

وناشد الاهالي في قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية السلطات بالتدخل لمعرفة مصير أبنائهم وإعادتهم سواء المتوفين منهم أو المختطفين.

وأشاروا إلى أنهم فقدوا الاتصال بأبنائهم منذ عدة أيام بعد وصولهم لبعض تجار الهجرة غير الشرعية، ووردت أنباء بغرق مركبهم ومصرع 11 منهم.

واضافوا ان بعض الأشخاص اتصلوا بهم وطلبوا فدية لتحرير عدد من المخطوفين.