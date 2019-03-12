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مقتل 12 جراء فيضانات وانهيارات أرضية في مدينة ساو باولو البرازيلية

مقتل 12 جراء فيضانات وانهيارات أرضية في مدينة ساو باولو البرازيلية
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