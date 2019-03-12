مقتل 12 جراء فيضانات وانهيارات أرضية في مدينة ساو باولو البرازيلية

فيضانات وانهيارات أرضية في البرازيل

ذكرت وسائل إعلام، الاثنين، أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضانات وانهيارات طينية ناجمة عن هطول غزير للأمطار في ساو باولو، أكبر مدن البرازيل.

جاء ذلك حسبما نقلت بوابة “يو أو إل” الإخبارية عن مسؤولين محليين في هيئة الإنقاذ.

وبدأت الأمطار مساء الأحد مما تسبب في فيضان المياه خارج ضفاف كثير من الأنهار. وطلبت السلطات في ساو باولو من السكان المحليين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في حالات الطوارئ.

د ب ا