مقتل 12 جنديا وتبادل اتهامات بخرق هدنة اليمن

قتل 12 جنديا من الجيش اليمني فيما أصيب 19 آخرين فيما وصفها الجيش بأنها خروقات من حركة "أنصار الله" (الحوثيين) للهدنة، بينما قالت الأخيرة إن "قوى العدوان" ارتكبت 171 خرقا.

وافاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، قال إن الحوثيين ارتكبوا 277 خرقا للهدنة الأممية، خلال 48 ساعة.

وأشار المركز إلى أن من بين الخروقات "محاولة تسلل مجاميع حوثية مسلّحة باتجاه أحد المواقع في جبهة مريس بمحور الضالع".

وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحكومة المعترف بها، أن باقي الخروقات تنوعت "بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبعربات (بي إم بي) وبالقنّاصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة".

بينما ذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين أن "قوى العدوان ومرتزقتها" ارتكبت 171 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن الخروقات تمثلت في "خرق بتحليق للطيران الحربي الأباتشي في أجواء نجران، و48 خرقا بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود".

إضافة إلى محاولات تسلل باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية وإطلاق نار، وقصف مدفعي، حسبما نقلت الوكالة عن المصدر.