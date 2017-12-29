مقتل 12 شخصاً جراء حريق شقة في نيويورك

أكثر من 160 من رجال الإطفاء تواجدوا في مكان الحادث لمكافحة الحريق

ذكرت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك مساء الخميس، إن 12 شخصاً على الاقل، من بينهم طفل، لاقوا حتفهم جراء حريق بشقة في المدينة الأمريكية.

واضافت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر إن أربعة اشخاص آخرين حالتهم خطيرة بعد الحريق الذي اجتاح شقة في برونكس.

وقال إريك فيليبس، المتحدث باسم عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، عبر تويتر إن الحريق الذي اندلع في مبنى شقق سكنية في برونكس مساء الخميس كان “أسوأ حريق بالمدينة منذ عدة عقود”.

وبدأ الحريق في الطابق الاول وسرعان ما امتد إلى الطوابق العلوية. وتتراوح أعمار الضحايا، الذين ماتوا في مختلف الطوابق، من عام واحد إلى 50 عاماً. وتم انقاذ 12 شخصاً على الاقل.

وذكرت إدارة الإطفاء في وقت سابق أن أكثر من 160 من رجال الإطفاء تواجدوا في مكان الحادث لمكافحة الحريق.