مقتل 13 جنديا سوريا في هجوم على حافلة عسكرية في تدمر

قتل 13 جنديا سوريا وجرح عدد اخر الاحد، خلال هجوم شنه مسلحون على حافلة عسكرية في بادية تدمر وسط البلاد.

وقال مصدر عسكري سوري في بيان مقتضب نقلته وزارة الدفاع: "حوالي الساعة 13:30 من بعد ظهر اليوم (الاحد) تعرضت حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر شرق المحطة الثالثة لهجوم إرهابي بمختلف أنواع الأسلحة".

واضاف المصدر ان الهجوم "أدى إلى استشهاد 13 عسكريا بينهم عدد من الضباط وجرح 18 آخرين".

ومن ناحيته، نقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن مصادر قولها ان خلايا تنظيم "داعش" نفذت هجوما واسعا في ساعات الصباح الأولى من الأحد، على مواقع تتحصن بها القوات الحكومية السورية والمقاتلين المتحالفين معها، قرب قرية الصواب عند محطة T2 في عمق البادية السورية شرقي حمص.

وقال المرصد إن مسلحي "داعش" استغلوا الظروف الجوية والعاصفة الغبارية التي تضرب البادية السورية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية.