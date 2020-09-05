مقتل 13 مصليا و 30 إصابة بإنفجار في بنغلادش

قال مسؤولون السبت إن خط أنابيب غاز انفجر بالقرب من مسجد في بنغلادش مما أدى لمقتل 13 مصليا وإصابة 30.

وقع الانفجار، الذي يشتبه مسؤولو الإطفاء أنه نتج عن تسرب في خط الأنابيب، مساء الجمعة قرب مسجد في منطقة نارايانجانج خارج العاصمة داكا.

ونُقل العشرات إلى مستشفى حكومي متخصص في علاج الحروق وجراحات التجميل في داكا، معظمهم مصاب بحروق بالغة.

وقال سامانتا لال سن منسق وحدة الحروق إن 13 شخصا أحدهم طفل توفوا بعد إصابتهم بحروق، مضيفا أن عدد القتلى قد يرتفع نظرا لأن الكثير من المصابين في حالة حرجة.

وذكر مسؤولون في خدمة الإطفاء أن الغاز الذي تجمع داخل المسجد بعد التسرب من خط الأنابيب قد يكون أدى لحدوث الانفجار على الأرجح.

وبدأت السلطات التحقيق في ملابسات الحادث.