مقتل 13 مقاتلا بنيران الجيش في مالي

مقتل 13 إرهابيا بنيران الجيش في مالي

قتل ثلاثة جنود ماليين على الأقل وثلاثة عشر "إرهابيا" في وسط مالي في هجوم صدّه الجيش، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع المالية.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن الجيش المالي "صدّ هجوما إرهابيا فجر السبت 9 حزيران/يونيو 2018 في بوني، في دائرة دوينتزا، في منطقة موبتي. وقتلت قوات الجيش المالي 13 إرهابيا وضبطت أسلحة وذخيرة".

وكان مصدران عسكريان أعلنا لوكالة فرانس برس في وقت سابق مقتل جنديين و"13 ارهابيا" في هجومين منفصلين ضد الجيش في بوني (وسط).

وقال سكان بوني لفرانس برس إنهم شاهدوا مروحيات تحلق في اجواء المنطقة وإن الهدوء عاد بعد الظهر.