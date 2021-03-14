مقتل 14 محتجا في مدينة يانغون بميانمار

قال الجيش، إن شرطيا واحدا توفي متأثرا بإصاباته من المحتجين، بينما قتلت قوات الأمن حتى الآن أكثر من 80 محتجا.

أعلنت خدمة ”ميانمار الآن“ الإخبارية، أن قوات الأمن قتلت 14 محتجا على الأقل في مدينة يانغون الأحد، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أخرى، أن عدد القتلى يزيد على ذلك.

وأضافت ”ميانمار الآن“، أنها حصلت على هذه المعلومات من مسعف ومستشفى قريب من المنطقة الصناعية التي حدثت بها تلك الواقعة في المدينة.

أما التلفزيون الرسمي ”إم.آر.تي.في“ فذكر أن شرطيا توفي متأثرا بجروحه وأصيب ثلاثة خلال احتجاجات الأحد، في منطقة باجو وسط البلاد.

واتهم المحتجين برشق قوات الأمن بالحجارة واستخدام المقاليع، مشيرا إلى أن هناك شكوكا حول استخدامهم الأسلحة النارية. وأشارت المحطة إلى أن الشرطي توفي متأثرا بإصابة في الصدر.

وقال الجيش، إن شرطيا واحدا توفي متأثرا بإصاباته من المحتجين، بينما قتلت قوات الأمن حتى الآن أكثر من 80 محتجا.

ودعا النواب المعارضون للانقلاب العسكري في ميانمار، اليوم الأحد، المتظاهرين على مواصلة التعبئة والتصعيد ضد الانقلاب حتى تحقيق النصر.

وكان المجلس العسكري قد حذر من أن تشكيل "برلمان الظل"، يعد "خيانة عظمى"، تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 22 عاما، حيث أن النواب المعارضين، الذين ينشط العديد منهم في ظل السرية، كانوا قد شكلوا "برلمان الظل"، ليكون بمثابة هيئة تشريعية تندد بالنظام العسكري.