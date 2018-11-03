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مقتل 14 مدنيا في غارات للتحالف على مواقع لداعش بشرق سوريا

مقتل 14 مدنيا في غارات للتحالف على مواقع لداعش بشرق سوريا
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