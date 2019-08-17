مقتل 15 مدنيا في ادلب ومجلس الامن يلغي جلسة طارئة

ألغى مجلس الأمن الدولي جلسته الدورية الشهرية حول التسوية السورية المقررة في 19 أغسطس، بسبب الحالة الصحية للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في الاثناء قتل 15 مدنيا في ادلب في غارات شنتها قوات النظام والمليشيات المتحالفة معه

مجلس الامن

ونقلت وكالة "تاس" اليوم السبت عن مصدر في المنظمة الأممية قوله: "لن تكون هناك جلسة يوم الاثنين".

وأعلت مكتب المبعوث الأممي في يوليو، أن بيدرسن تعرض لإصابة في العين ويتلقى العلاج المطلوب، ما حد من نشاطه، وحال دون مشاركته في جلسة لمجلس الأمن وفعاليات أخرى.

وأكد المصدر أن نفس السبب هو الذي أدى إلى إلغاء اجتماع مجلس الأمن في أغسطس أيضا.

مع ذلك، سيعقد مجلس الأمن، حسب المصدر، جلسة على مستوى رفيع حول الوضع في الشرق الأوسط، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء 20 أغسطس.

قتلى مدنيين

الى ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 15 مدنيا على الأقل قتلوا في غارات جوية سورية روسية استهدفت مناطق في ريف إدلب الجنوبي. وأشار المرصد إلى بين القتلى ستة أطفال.

وتابع "استشهد طفل وأصيب 3 أشخاص آخرون جراء غارات جوية نفذتها طائرات النظام الحربية على قرية الغدفة بريف معرة النعمان"، وذلك بعد أن "استشهدت طفلة وأصيب 20 آخرون بقصف طائرات النظام الحربية على مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي".

ومنذ نيسان/أبريل، تتعرض هذه المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وتنتشر فيها أيضا فصائل أخرى معارضة للنظام، لقصف شبه يومي من قبل النظام وحليفه الروسي. وأوقعت الاشتباكات 1300 مقاتل من الجهاديين والفصائل المقاتلة بالإضافة إلى أكثر من 1150 عنصر من قوات النظام وتلك الموالية لها، بحسب المرصد.

وتستقبل محافظة إدلب عشرات آلاف الأشخاص الذين فروا من منازلهم في عدد من مناطق البلاد بسبب المعارك أو بعد استعادة النظام مناطق من الفصائل المعارضة والمسلحة.