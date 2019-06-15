مقتل 15 مسلحا من طالبان في عمليات للجيش الأفغاني

قُتل 15 مسلحا من حركة طالبان في عمليات عسكرية منفصلة نفذتها قوات الأمن في إقليم غزني وسط أفغانستان، بحسب مصادر عسكرية مطلعة.

ونقلت وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء السبت، عن المصادر، التي لم يتم تسميتها،قولها إن القوات الخاصة التابعة للجيش الأفغاني قتلت أربعة من مسلحي طالبان خلال عملية بإقليم غزني.

وأضافت المصادر أن القوات الخاصة اعتقلت أيضا اثنين من مسلحي طالبان ودمرت لغمين أرضيين.

كما دمرت القوات الخاصة ثماني عبوات ناسفة، خلال عملية منفصلة في منطقة “ديه ياك” بإقليم غزني، حسب المصادر.

وفي الوقت نفسه، نفذت القوات الأمنية غارات جوية منفصلة في أقاليم غزني وجيرو أندار.

وذكر مسؤولون عسكريون أن الغارات الجوية أسفرت أيضا عن مقتل 11 مسلحا على الأقل من حركة طالبان في المناطق الثلاث.

ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن. تأتي عمليات الجيش الافغاني في اطار التصدي لهجوم الربيع الذي اطلقته طالبان في شهر نيسان/ ابريل الماضي تحت مسمي “عملية النصر” في البلاد. (د ب أ)