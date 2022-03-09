مقتل 16 شخصا في أحداث عنف بـغرب دارفور السودانية

أعلنت لجنة طبية سودانية، الثلاثاء، مقتل 16 شخصا وجرح 16 آخرين في أحداث عنف بولاية غرب دارفور غربي البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان للجنة أطباء ولاية غرب دارفور التابعة للجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، اطلعت عليه الأناضول.

وقالت اللجنة: “اندلعت أحداث عنف دامية بمنطقة صليعة، مركز محلية جبل مون، بولاية غرب دارفور، يومي 5 و7 مارس/ آذار”.

وأضافت أنها “أحصت نتيجة هذه الأحداث 16 قتيلا و16 جريحا”.

وأشارت اللجنة إلى أن الأحداث امتداد لسلسلة الهجمات التي بدأت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إشارة للنزاعات القبلية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات.

وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، مقتل 43 شخصا وحرق 46 قرية، جراء اقتتال قبلي، بمنطقة جبل مون في ولاية غرب دارفور، أقصى غربي السودان.

ومن حين لآخر، تشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.