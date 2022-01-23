مقتل 16 شخصا في انفجار بملهى ليلي في الكاميرون

لقي 16 شخصا على الاقل مصرعهم وأصيب عدد اخر جراء حريق اندلع الأحد، بسبب انفجار العاب نارية داخل ملهى ليلي في العاصمة ياوندي.

وقالت الحكومة الكاميرونية في بيان أن "التقرير الأولي يشير إلى 16 قتيلاً وثمانية مصابين حالاتهم خطيرة"، جراء الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح الأحد.

واتى الحريق الذي تزامن مع استضافة الكاميرون مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الصالة الرئيسية في نادي "ليفز" الليلي في حي باستوس بالعاصمة، وهو حي السفارات ومقر مساكن الدبلوماسيين.

وقالت الحكومة أن "المأساة نجمت عن انفجارات الألعاب النارية التي كثيراً ما تستخدم في هذه الأماكن، وقد التهمت أولاً سقف المبنى ما أدى إلى انفجارين قويين للغاية، ما تسبب في حالة من الذعر والتدافع".

وقال حارس أمن كان موجوداً خلال الحريق إن ذلك "حدث بسرعة كبيرة"، مضيفاً "كانت الساعة بعد الثانية صباحاً بقليل ويصل معظم الزبائن حوالى الثالثة صباحاً، وقع الكثير من الضحايا".

وتستضيف الكاميرون بطولة كأس الأمم الإفريقية، رغم العنف المستمر في غرب البلاد، حيث أعلن مسلحون في مناطق ناطقة بالإنجليزية، الانفصال عن الدولة التي تتحدث غالبية سكانها الفرنسية، عام 2017.

ويُتهم الانفصاليون والقوات الحكومية بارتكاب فظائع في القتال الذي أودى بحياة أكثر من 3 آلاف شخص، وأجبر أكثر من 700 ألف آخرين على الفرار من مناطقهم.