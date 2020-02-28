مقتل 16 من قوات النظام في قصف تركي

قتل 16 عنصرا من قوات النظام السوري في قصف نفذه الجيش التركي في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.

جاء ذلك غداة مقتل 33 جنديا تركيا على الأقل في قصف للنظام السوري، الخميس.

وأفاد المرصد عن “مقتل 16 عنصراً من قوات النظام جراء قصف تركي بالمدفعية والطائرات المسيرة استهدف مواقع لقوات النظام بأرياف إدلب الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية”.

ولم تعلق سلطات دمشق على التصعيد الأخير مع أنقرة كما لم تعلن حصيلة.

وكانت أنقرة أعلنت أنها ردت على قصف قوات النظام السوري والذي أدى إلى مقتل 33 جنديا تركيا الخميس في محافظة إدلب. (أ ف ب)