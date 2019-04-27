مقتل 16 مهاجرا إفريقيا شرقي المغرب

أعلنت السلطات المحلية في إقليم بركان شمال شرقي المغرب، مقتل 16 مهاجرا غير شرعي من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وإصابة 17 آخرين في حادث تعرضت له حافلة كانت تقلهم.

وأوضحت وكالة المغرب العربي للأنباء أن حافلة متوسطة الحجم كانت تقل المهاجرين سقطت في مجرى قناة للري متواجدة بالطريق الثانوية الرابطة بين السعيدية والناظور في دائرة أحفير، حيث وصلت فرق الإنقاذ عقب تلقيها بلاغا بالحادث.

وذكرت أن إصابات الجرحى متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي ببركان لتلقي العلاجات الضرورية.

هذا وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وللكشف أيضا عن حيثيات تنظيم عملية الهجرة غير الشرعية، كذلك لتوقيف سائق الحافلة الذي لاذ بالفرار.